В Кремле рассказали о планах Путина

Президент России Владимир Путин проведет мероприятие по беспилотной авиации. Об этих планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле рассказали о планах Путина
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Пресс-секретарь отметил, что Путин также намерен принять участие в мемориальных мероприятиях по случаю 25-летия с момента смерти экс-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Российский лидер второй день продолжает работу в Санкт-Петербурге.

До этого Путин поддержал планы главы атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Севастополя Михаила Развожаева вновь идти на выборы, чтобы переизбраться на этом посту.

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