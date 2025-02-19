В Кремле рассказали о планах Путина

Президент России Владимир Путин проведет мероприятие по беспилотной авиации. Об этих планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что Путин также намерен принять участие в мемориальных мероприятиях по случаю 25-летия с момента смерти экс-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Российский лидер второй день продолжает работу в Санкт-Петербурге.

До этого Путин поддержал планы главы атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Севастополя Михаила Развожаева вновь идти на выборы, чтобы переизбраться на этом посту.