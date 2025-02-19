Песков рассказал, когда Путин определит российского переговорщика с США

Песков назвал условие, при котором Путин выберет переговорщика по Украине
Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны договорились сформировать переговорные команды, которые займутся обсуждением разрешения украинского кризиса.
«Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст, даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», — заявил Песков.
Напомним, что ранее член российской делегации в Эр-Рияде, помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать диалог по Украине. И российские, и американские представители после заявили о позитивных результатах встречи.