Песков рассказал, когда Путин определит российского переговорщика с США

Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны договорились сформировать переговорные команды, которые займутся обсуждением разрешения украинского кризиса.

« С н а ч а л а а м е р и к а н с к а я с т о р о н а с о о б щ и т н а м , к т о б у д е т г л а в н ы м п е р е г о в о р щ и к о м п о у к р а и н с к и м д е л а м с н а м и . П о с л е т о г о , к а к а м е р и к а н с к а я с т о р о н а д а с т , д а с т с в о е г о ч е л о в е к а . В з а в и с и м о с т и о т т о г о , к т о э т о б у д е т , н а ш п р е з и д е н т п р и м е т р е ш е н и е о н а ш е м п р е д с т а в и т е л е , к о т о р ы й б у д е т е г о в и з а в и » , — з а я в и л П е с к о в .

Напомним, что ранее член российской делегации в Эр-Рияде, помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать диалог по Украине. И российские, и американские представители после заявили о позитивных результатах встречи.