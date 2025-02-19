В России предложили признать незаконным одно решение руководителя СССР Никиты Хрущева, а именно — передачу Крыма УССР в 1954 году.

С такой инициативой выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, соответствующий пост опубликован в его Telegram.

« К р ы м ч а н е н е б ы л и с о г л а с н ы с к у л у а р н ы м р е ш е н и е м 1 9 5 4 г о д а . И с т о р и ч е с к у ю с п р а в е д л и в о с т ь м ы в о с с т а н о в и л и в 2 0 1 4 г о д у . Т е п е р ь н е о б х о д и м о д а т ь ю р и д и ч е с к у ю о ц е н к у т е м с о б ы т и я м ( . . . ) Д л я н а с , в с е г о н а р о д а Крыма, это станет знаковым событием», — обозначил Константинов, призвав в судебном порядке признать решение 71-летней давности незаконным.

По его словам, событие 1954 года привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».

« Д е с я т и л е т и я м и н а с п ы т а л и с ь л и ш и т ь и д е н т и ч н о с т и , з а б р а т ь у н а с н а ш у и с т о р и ю , к у л ь т у р у , н а ш р о д н о й р у с с к и й я з ы к » , — з а я в и л Константинов, отметив, что у «крымчан хватило политической мудрости для возвращения в Россию». «В противном случае — нам была уготована участь тех регионов бывшей Украины, население которых с 2022 года безропотно участвует в мясных штурмах», — заключил политик.

Процесс передачи Крыма в состав Украины завершился 26 апреля 1954 года. В 2024 году президент России Владимир Путин назвал этот акт «подарком Хрущева». По его словам, тогда границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из «пролетарской необходимости».