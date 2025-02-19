В России предложили признать незаконным одно решение Хрущева

В России предложили признать незаконным одно решение руководителя СССР Никиты Хрущева, а именно — передачу Крыма УССР в 1954 году.

С такой инициативой выступил глава крымского парламента Владимир Константинов, соответствующий пост опубликован в его Telegram.

«Крымчане не были согласны с кулуарным решением 1954 года. Историческую справедливость мы восстановили в 2014 году. Теперь необходимо дать юридическую оценку тем событиям (...) Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием», — обозначил Константинов, призвав в судебном порядке признать решение 71-летней давности незаконным.

По его словам, событие 1954 года привело к отрыву полуострова от России и «навязчивым попыткам украинизации его жителей».

«Десятилетиями нас пытались лишить идентичности, забрать у нас нашу историю, культуру, наш родной русский язык», заявил Константинов, отметив, что у «крымчан хватило политической мудрости для возвращения в Россию». «В противном случае — нам была уготована участь тех регионов бывшей Украины, население которых с 2022 года безропотно участвует в мясных штурмах», — заключил политик.

Процесс передачи Крыма в состав Украины завершился 26 апреля 1954 года. В 2024 году президент России Владимир Путин назвал этот акт «подарком Хрущева». По его словам, тогда границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из «пролетарской необходимости».

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