Путин поручил подготовить программу восстановления курского приграничья

Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки курского приграничья. О необходимости подготовки соответствующего плана он заявил в ходе совещания с членами кабмина. Стенограмма приводится на сайте Кремля.

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Правительству следует заранее предусмотреть комплекс мер по восстановлению инфраструктуры Курской области, включая соцобъекты, автомагистрали, промышленность и сельское хозяйство, указал президент. Особое внимание, как подчеркнул Путин, необходимо уделить поддержке местного бизнеса.

« О с н о в н ы е п а р а м е т р ы э т о й п р о г р а м м ы д о л ж н ы б ы т ь п о д г о т о в л е н ы в б л и ж а й ш е е в р е м я , ч т о б ы м ы п о н и м а л и , ч т о д о л ж н ы б у д е м д е л а т ь п о о т д е л ь н ы м н а п р а в л е н и я м п о с л е т о г о , к а к б у д у т с о з д а н ы н е о б х о д и м ы е у с л о в и я с т о ч к и з р е н и я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и » , — з а к л ю ч и л глава страны.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о дефиците строящегося жилья в регионе. Нынешний объем строительства. по его словам, не отвечает потребностям населения. В свете этого чиновник призвал ввести новую программу поддержки строительства малоэтажного и коттеджного жилья и создать в Курской области льготную ипотеку по аналогии с дальневосточной.