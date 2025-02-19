В Совфеде назвали ненормальным сенатора США из-за его заявления про Путина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ненормальным американского сенатора Роджера Уикера из-за его заявления о российском президенте Владимире Путине.

«Я думаю, что это заявление психически ненормального человека, который имеет должность сенатора в Соединённых Штатах, а разговаривает как обычный террорист», — сказал Джабаров.

По его словам, в мировой практике не принято, чтобы парламентарий такого высокого уровня позволял себе высказываться подобным образом.

«Я думаю, что есть основания возбудить против этого человека уголовное дело. И закрыть для него навсегда въезд в нашу страну. Потому что это человек, который подстрекает к совершению тяжкого преступления», — добавил собеседник RT.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что слова сенатора Уикера о Путине являются преступлением.

Уикер, отвечая на вопрос, стоит ли доверять Москве в переговорах по украинскому конфликту, призвал к пожизненному заключению и возможной казни президента России.