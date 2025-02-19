Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге

Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове.

Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга - сейчас руководство городом осуществляет губернатор. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года он умер в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Путин всегда с теплотой отзывался о Собчаке. В 1990-е годы они вместе работали в петербургской мэрии. Президент признавался, что некоторые принципы усвоил именно там. А самого Собчака Путин называет "порядочным, цельным, очень честным" человеком, настоящим харизматическим лидером, "одним из самых ярких политиков современной России".

Он относит экс-мэра Санкт-Петербурга к плеяде деятелей, "создавших новое российское государство и его конституцию". "Конечно, и у него были ошибки. Но никто не может отказать ему в главном: он всегда был искренним и абсолютно честным человеком", - отмечал Путин 25 лет назад на похоронах Собчака.

В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник Собчаку. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.