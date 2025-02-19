В Госдуме отреагировали на слова сенатора США, призвавшего «казнить» Путина

Слова сенатора США Роджера Уикера, призвавшего к заключению и «казни» президента России Владимира Путина, являются откровенным преступлением, американского законодателя нужно привлечь к уголовной ответственности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Американский сенатор ранее, отвечая на вопрос от CNN, стоит ли доверять Москве в начавшихся переговорах по вопросу окончания конфликта на Украине, заявил о необходимости «пожизненно заключить» президента России Владимира Путина в тюрьму. Он также призвал к возможной «казни» президента РФ.

« С е н а т о р США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечен к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания — тоже уголовное преступление, «угроза убийством», статья 119 УК», — отметил российский депутат.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.