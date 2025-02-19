Захарова раскритиковала тактику «футбола»  предыдущей администрации США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при президенте Джо Байдене США устраивали «футбол» или «динамо», когда было нужно решать дипломатические вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что переговоры в Эр-Рияде не были рядовой встречей. Контактов между Москвой и Вашингтоном фактически не было в течение трех лет, отметила она. Представитель МИД заявила, что предыдущие власти США игнорировали даже насущные вопросы.

« Е с т ь т а к о е в ы р а ж е н и е « ф у т б о л » , д а ? И л и « д и н а м о » , и л и к а к о й - т о н е с у щ е с т в е н н ы й о т в е т , а б с о л ю т н о т а к а я п а н т о м и м а . И т а к о е б ы л о » , - т а к Захарова описала подход администрации Байдена.

Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Встреча продлилась четыре с половиной часа. Участник российской делегации, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо».

Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы обе стороны, сообщил Ушаков. Он добавил, что Россия и США договорились учитывать интересы друг друга.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях». С этой целью будет создан специальный механизм консультаций. Это должно позволить сторонам принять меры, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий.