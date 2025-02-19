Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Западной Европе нужно признать ошибочность своих действий и покаяться в реинкарнации нацизма.
"Им [Западной Европе] надо покаяться, им надо раскаяться, им надо до этого признать абсолютную свою ошибочность действий, где-то подлость, где-то преступность, где-то глупость, по-разному, да там чего только не было, и потом в этом во всем покаяться. Покаяться в реинкарнации нацизма прямо и косвенно, прямо - когда они спонсируют неонацизм, косвенно - когда они ставят под сомнение на разные лады, опять же, раскладывая это по ролям итоги Нюрнберга", - сказала она в эфире радио "Спутник".
По ее словам, Западной Европе необходимо понять, что она пришла к тупику.
"Им надо во всем этом покаяться. Они должны понять, что они пришли к тупику, что они миллиардами спонсировали неонацистов, что они поставляли оружие тем, кто является, по сути, террористами-экстремистами. Они должны понять, что они политическую информационную поддержку дали тем, кто смеется над понятиями свободы слова, демократии, уважения прав человека, меньшинств и так далее", - отметила она.