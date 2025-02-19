Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Западной Европе нужно признать ошибочность своих действий и покаяться в реинкарнации нацизма.

" И м [ З а п а д н о й Е в р о п е ] н а д о п о к а я т ь с я , и м н а д о р а с к а я т ь с я , и м н а д о д о э т о г о п р и з н а т ь а б с о л ю т н у ю с в о ю о ш и б о ч н о с т ь д е й с т в и й , г д е - т о п о д л о с т ь , г д е - т о п р е с т у п н о с т ь , г д е - т о г л у п о с т ь , п о - р а з н о м у , д а т а м ч е г о т о л ь к о н е б ы л о , и п о т о м в э т о м в о в с е м п о к а я т ь с я . П о к а я т ь с я в р е и н к а р н а ц и и н а ц и з м а п р я м о и к о с в е н н о , п р я м о - к о г д а о н и с п о н с и р у ю т н е о н а ц и з м , к о с в е н н о - к о г д а о н и с т а в я т п о д с о м н е н и е н а р а з н ы е л а д ы , о п я т ь ж е , р а с к л а д ы в а я э т о п о р о л я м и т о г и Нюрнберга", - сказала она в эфире радио "Спутник".

По ее словам, Западной Европе необходимо понять, что она пришла к тупику.