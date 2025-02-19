Медведев намекнул на возможную ликвидацию Зеленского США

Соединенным штатам Америки (США) следовало бы уничтожить Владимира Зеленского. На это в своем посте в соцсети «Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой и отметил, что в таком состоянии животное способно на любые действия. Затем зампред Совбеза написал, что для разрешения ситуации необходима дератизация, то есть уничтожение грызуна. По его словам, этим лучше всего заняться тем, кто ухаживал за животным — причем ранее в записи Медведев рассуждал о США как главном покровителе Зеленского.