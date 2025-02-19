Стало известно об отсутствии у США здания для генконсульства во Владивостоке

США, в случае восстановления дипотношений с Россией до прежнего уровня, придется заново искать помещение для своего генерального консульства во Владивостоке.

Бывшее здание дипучреждения по адресу ул. Пушкинская, 32 теперь находится в частной собственности, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

« З д а н и е н а х о д и т с я в ч а с т н о й с о б с т в е н н о с т и . М и н и с т е р с т в о и м у щ е с т в е н н ы х и з е м е л ь н ы х о т н о ш е н и й з а н е г о н е о т в е ч а е т » , — р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

В мэрии Владивостока также подтвердили ТАСС, что здание, где до 2021 года располагалось генконсульство США, не является муниципальной собственностью.

Как пояснил источник в дипломатических кругах, когда другая страна хочет открыть представительство, она, как правило, сама ищет помещение и согласует его с МИД РФ и другими структурами. Если обе стороны все устраивает, то здание может быть арендовано.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил о желании РФ и Соединенных Штатов восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних отношений.

На этом фоне сообщалось, что послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. РФ также определилась с кандидатурой посла и ожидает, что американская сторона в скором времени примет решение по выдаче ему агремана. Российское посольство в Вашингтоне должен возглавить Александр Дарчиев.