Медведев допустил применение Зеленским «грязной бомбы»

Владимир Зеленский для срыва урегулирования конфликта будет использовать любые средства, в том числе оружие массового поражения вроде "грязной бомбы" и обстрелов гражданского населения Украины, чтобы перевести стрелки на Россию.

Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.