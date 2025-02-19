Владимир Зеленский для срыва урегулирования конфликта будет использовать любые средства, в том числе оружие массового поражения вроде "грязной бомбы" и обстрелов гражданского населения Украины, чтобы перевести стрелки на Россию.
Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ему надо срочно перевести стрелки. Показать "звериный оскал орков", а для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы", - написал он. "Срочная дератизация снимет проблему. Причем лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами", - подчеркнул Медведев.