Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Владимира Зеленского. На своей странице во «ВКонтакте» он предупредил, что поведение украинского политика может стать абсолютно непредсказуемым.

Ранее на брифинге Трамп сказал, что у Зеленского было три года на решение украинского конфликта. Кроме того, он заявил о крайне низком рейтинге поддержки украинского лидера и необходимости провести выборы перед заключением договоренностей с Россией. Также президент отметил, что никто не видел отчетности по средствам, которые Вашингтон передавал Киеву.

« Р я ж е н а я к у к л а , и з о б р а ж а ю щ а я и з с е б я п р е з и д е н т а р а с п а в ш е й с я с т р а н ы , п о п а л а в к р а й н е н е п р и я т н у ю с и т у а ц и ю . П о м и м о п р о б л е м н а ф р о н т е и с л о ж н о с т е й в н у т р е н н е й о б с т а н о в к и , н а н е г о , п о х о ж е , р е а л ь н о р а з о з л и л с я г л а в н ы й п о к р о в и т е л ь . Ч т о и с л е д о в а л о о ж и д а т ь п о с л е у к у с о в б е ш е н о й к и е в с к о й т в а р и » , — н а п и с а л М е д в е д е в , н а п о м н и в о б у д а р е у к р а и н с к и х в о й с к п о н а с о с н о - п е р е к а ч и в а ю щ е й с т а н ц и и , о б е с п е ч и в а ю щ е й т р а н с п о р т и р о в к у н е ф т и К а с п и й с к о г о т р у б о п р о в о д н о г о к о н с о р ц и у м а .

Зампред Совбеза подчеркнул, что в такой ситуации Зеленский может в конечном счете «броситься в контратаку», а потому от него можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования конфликта и его продолжения «до последнего украинца». Он не исключает, что Киев может нанести удары по своим городам и гражданскому населению, или же использовать оружие массового поражения вроде «грязной бомбы».

Медведев порассуждал о мире через силу с Украиной

Медведев призвал к «срочной дератизации». При этом будет лучше, если ей займется Запад, который раньше «кормил» украинские власти.