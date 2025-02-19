Медведев заявил, что в США «реально разозлились» на Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Владимира Зеленского. На своей странице во «ВКонтакте» он предупредил, что поведение украинского политика может стать абсолютно непредсказуемым.

Ранее на брифинге Трамп сказал, что у Зеленского было три года на решение украинского конфликта. Кроме того, он заявил о крайне низком рейтинге поддержки украинского лидера и необходимости провести выборы перед заключением договоренностей с Россией. Также президент отметил, что никто не видел отчетности по средствам, которые Вашингтон передавал Киеву.

«Ряженая кукла, изображающая из себя президента распавшейся страны, попала в крайне неприятную ситуацию. Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель. Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари», написал Медведев, напомнив об ударе украинских войск по насосно-перекачивающей станции, обеспечивающей транспортировку нефти Каспийского трубопроводного консорциума.

Зампред Совбеза подчеркнул, что в такой ситуации Зеленский может в конечном счете «броситься в контратаку», а потому от него можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования конфликта и его продолжения «до последнего украинца». Он не исключает, что Киев может нанести удары по своим городам и гражданскому населению, или же использовать оружие массового поражения вроде «грязной бомбы».

Медведев порассуждал о мире через силу с Украиной

Медведев призвал к «срочной дератизации». При этом будет лучше, если ей займется Запад, который раньше «кормил» украинские власти.

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