Компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию

В ГД заявили, что компаниям придётся приложить усилия для возвращения в Россию
Ушедшим западным компаниям придётся приложить усилия для возвращения в Россию, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
По его словам, процесс обратного вхождения на рынок потребует значительных инвестиций, а восстановление сетей поставок и логистики потребует новых договорённостей с подрядчиками. Они, между тем, подчеркнул Гаврилов, за это время могли переориентироваться на других партнёров.
«Во-вторых, маркетинговые усилия потребуют огромных расходов, так как необходимо будет вернуть не только присутствие, но и лояльность аудитории, которая за прошедшее время адаптировалась к альтернативным продуктам», — цитирует депутата РИА Новости.
При этом депутат выразил надежду, что покинувшие российский рынок компании «извлекут уроки».
Ранее политолог Евгений Михайлов сказал RT, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.
Также управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT оценил возможность возвращения Coca-Cola.