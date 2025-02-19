Компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию

Ушедшим западным компаниям придётся приложить усилия для возвращения в Россию, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, процесс обратного вхождения на рынок потребует значительных инвестиций, а восстановление сетей поставок и логистики потребует новых договорённостей с подрядчиками. Они, между тем, подчеркнул Гаврилов, за это время могли переориентироваться на других партнёров.

« В о - в т о р ы х , м а р к е т и н г о в ы е у с и л и я п о т р е б у ю т о г р о м н ы х р а с х о д о в , т а к к а к н е о б х о д и м о б у д е т в е р н у т ь н е т о л ь к о п р и с у т с т в и е , н о и л о я л ь н о с т ь а у д и т о р и и , к о т о р а я з а п р о ш е д ш е е в р е м я а д а п т и р о в а л а с ь к а л ь т е р н а т и в н ы м п р о д у к т а м » , — цитирует депутата РИА Новости.

При этом депутат выразил надежду, что покинувшие российский рынок компании «извлекут уроки».

Ранее политолог Евгений Михайлов сказал RT, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.

Также управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT оценил возможность возвращения Coca-Cola.