Политолог заявил о провале планов Запада по расширению НАТО на восток

Проект США и Европы по расширению НАТО до российских границ был обречен на провал, заявил американский политолог, глава Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.

© Lenta.ru

По словам специалиста, США начали реализовывать этот проект в 1994 году. Он добавил, что речь шла не только о Венгрии, Чехии, Словакии, но и о дальнейшем продвижении на восток, «приближении к бывшему Советскому Союзу, а затем и о проникновении в него». Сакса добавил, что этот проект не сработает и не имеет смысла.

« Э т о и г р а д л я а м е р и к а н ц е в , а д л я Р о с с и и — в о п р о с ж и з н и и с м е р т и , п о э т о м у а м е р и к а н ц ы н е с м о г у т п о б е д и т ь в э т о м , э т о н е в о з м о ж н о » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение НАТО к российским границам выглядит как «ползучая интервенция».