Путин предложил зарубежным партнерам помочь с ремонтом атакованной ВСУ КТК

Президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным партнерам помочь России с ремонтом атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Заявление Путина на встрече с членами правительства опубликовано на сайте Кремля. По словам российского лидера, зарубежная помощь РФ может состоять во ввозе техники для ремонта КТК вопреки санкциям.

" Н е ф т ь , н а с к о л ь к о я п о н и м а ю , п о д о г о в о р а м о р а з д е л е н и и п р о д у к ц и и , п о с у т и , п р и н а д л е ж и т э т и м и н о с т р а н н ы м а к ц и о н е р а м . Т а н е ф т ь , к о т о р а я п е р е к а ч и в а л а с ь п о э т о м у т р у б о п р о в о д у К Т К " , - п о д ч е р к н у л Путин. Правительству России принадлежит менее четверти (24%) акций КТК, еще 12,5% акций принадлежит российскому "Лукойлу" и еще 7,5 российско-британскому предприятию.

Остальные 60% акций принадлежат компаниям из Казахстана, США, Италии, Великообритании. России принадлежит доля 24% акций КТК. До этого ице-премьер России Александр Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры Москвы и Вашингтона.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.