Путин предложил зарубежным партнерам помочь с ремонтом атакованной ВСУ КТК

Президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным партнерам помочь России с ремонтом атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Заявление Путина на встрече с членами правительства опубликовано на сайте Кремля. По словам российского лидера, зарубежная помощь РФ может состоять во ввозе техники для ремонта КТК вопреки санкциям.

Путин предложил зарубежным партнерам помочь с ремонтом атакованной ВСУ КТК
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"Нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам. Та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК", - подчеркнул Путин. Правительству России принадлежит менее четверти (24%) акций КТК, еще 12,5% акций принадлежит российскому "Лукойлу" и еще 7,5 российско-британскому предприятию.

Остальные 60% акций принадлежат компаниям из Казахстана, США, Италии, Великообритании. России принадлежит доля 24% акций КТК. До этого ице-премьер России Александр Новак назвал атаку ВСУ на станцию КТК ответом на переговоры Москвы и Вашингтона.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

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