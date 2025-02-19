Лавров выступит в Госдуме после переговоров с США

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с представителями США в Эр-Рияде выступит в Госдуме.

Выступление, как отмечает РИА Новости, запланировано на 19 февраля.

Ранее Лавров провёл пресс-конференцию по итогам переговоров между Россией и США. Встреча представителей двух стран на высшем уровне прошла в Эр-Рияде впервые за несколько лет. RT публикует полную запись трансляции.

Также российский министр заявил, что разговор с представителями США был очень полезным.