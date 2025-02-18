Валентина Матвиенко назвала начало переговоров РФ и США "позитивным сигналом"

Возобновление переговорного процесса России и США - это очень позитивный сигнал, но сторонам предстоит непростая совместная работа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очевидно, что еще рано и преждевременно говорить о каких-либо результатах. Сам факт, что после трех лет, когда не было вообще никакого общения, состоялся очень содержательный разговор лидеров наших стран - президента США Трампа и президента России Владимира Владимировича Путина, причем он был продолжительный, уже говорит о многом", - сказала Матвиенко журналистам.
Спикер Совфеда обратила внимание на то, что стороны "не стали затягивать".
"Переговорные группы встретились в Саудовской Аравии для того, чтобы понять, как вообще разгребать завалы, как выходить из тех разрушительных действий, которые все эти три года осуществляла команда Байдена", - подчеркнула она.
По оценке политика, начало переговоров - это "очень хороший, очень позитивный сигнал", на очереди - диалог по Украине. При этом она призвала не делать каких-то преждевременных выводов.
"Предстоит тяжелая, непростая, сложная работа, для начала по выяснению позиций, подходов двух стран, затем - поиска взаимоприемлемых решений по тем или иным вопросам", - полагает глава верхней палаты парламента.
И Москва, и Вашингтон заинтересованы в выстраивании долгосрочных, надежных и взаимовыгодных отношений, добавила она.
"Не сиюминутных, какие-то галочки, никому они не нужны, а это должна быть долговременная, серьезная стратегия улучшения наших двусторонних отношений", - подчеркнула Валентина Матвиенко.
"Мы готовы, мы открыты к переговорам, к откровенному, искреннему диалогу, но, конечно же, мы никогда не поступимся своими национальными интересами. Но видим пространство, горизонт, в рамках которого мы можем договариваться, вот это очень важно", - заключила она.