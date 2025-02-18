Валентина Матвиенко назвала начало переговоров РФ и США "позитивным сигналом"

Возобновление переговорного процесса России и США - это очень позитивный сигнал, но сторонам предстоит непростая совместная работа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

" О ч е в и д н о , ч т о е щ е р а н о и п р е ж д е в р е м е н н о г о в о р и т ь о к а к и х - л и б о р е з у л ь т а т а х . С а м ф а к т , ч т о п о с л е т р е х л е т , к о г д а н е б ы л о в о о б щ е н и к а к о г о о б щ е н и я , с о с т о я л с я о ч е н ь с о д е р ж а т е л ь н ы й р а з г о в о р л и д е р о в н а ш и х с т р а н - п р е з и д е н т а США Трампа и президента России Владимира Владимировича Путина, причем он был продолжительный, уже говорит о многом", - сказала Матвиенко журналистам.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что стороны "не стали затягивать".

" П е р е г о в о р н ы е г р у п п ы в с т р е т и л и с ь в С а у д о в с к о й А р а в и и д л я т о г о , ч т о б ы п о н я т ь , к а к в о о б щ е р а з г р е б а т ь з а в а л ы , к а к в ы х о д и т ь и з т е х р а з р у ш и т е л ь н ы х д е й с т в и й , к о т о р ы е в с е э т и т р и г о д а о с у щ е с т в л я л а к о м а н д а Б а й д е н а " , - п о д ч е р к н у л а о н а .

По оценке политика, начало переговоров - это "очень хороший, очень позитивный сигнал", на очереди - диалог по Украине. При этом она призвала не делать каких-то преждевременных выводов.

"Предстоит тяжелая, непростая, сложная работа, для начала по выяснению позиций, подходов двух стран, затем - поиска взаимоприемлемых решений по тем или иным вопросам", - полагает глава верхней палаты парламента.

И Москва, и Вашингтон заинтересованы в выстраивании долгосрочных, надежных и взаимовыгодных отношений, добавила она.

" Н е с и ю м и н у т н ы х , к а к и е - т о г а л о ч к и , н и к о м у о н и н е н у ж н ы , а э т о д о л ж н а б ы т ь д о л г о в р е м е н н а я , с е р ь е з н а я с т р а т е г и я у л у ч ш е н и я н а ш и х д в у с т о р о н н и х о т н о ш е н и й " , - п о д ч е р к н у л а В а л е н т и н а М а т в и е н к о .

"Мы готовы, мы открыты к переговорам, к откровенному, искреннему диалогу, но, конечно же, мы никогда не поступимся своими национальными интересами. Но видим пространство, горизонт, в рамках которого мы можем договариваться, вот это очень важно", - заключила она.