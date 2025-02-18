Матвиенко назвала начало переговоров между РФ и США хорошим сигналом

Начало переговоров между Россией и США является хорошим сигналом, однако выводы делать преждевременно. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Матвиенко отреагировала на начало переговоров с США
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Она указала, что Москва и Вашингтон одинаково заинтересованы в восстановлении и выстраивании отношений между друг другом. Матвиенко уточнила, что речь идет не о сиюминутных контактах, а долговременной и серьезной стратегии улучшения двусторонних отношений, поскольку обе страны «много потеряли за эти три года».

«Начало переговоров это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал... Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать, предстоит тяжелая, непростая, сложная работа: для начала, для выяснения позиций и подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам», заключила председатель Совфеда.

Напомним, что встреча РФ и США прошла в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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