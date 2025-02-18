Матвиенко отреагировала на начало переговоров с США

Начало переговоров между Россией и США является хорошим сигналом, однако выводы делать преждевременно. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она указала, что Москва и Вашингтон одинаково заинтересованы в восстановлении и выстраивании отношений между друг другом. Матвиенко уточнила, что речь идет не о сиюминутных контактах, а долговременной и серьезной стратегии улучшения двусторонних отношений, поскольку обе страны «много потеряли за эти три года».

« Н а ч а л о п е р е г о в о р о в — э т о о ч е н ь х о р о ш и й с и г н а л , о ч е н ь п о з и т и в н ы й с и г н а л . . . Н о , к о л л е г и , н е н а д о н и к а к и х п р е ж д е в р е м е н н ы х в ы в о д о в д е л а т ь , п р е д с т о и т т я ж е л а я , н е п р о с т а я , с л о ж н а я р а б о т а : д л я н а ч а л а , д л я в ы я с н е н и я п о з и ц и й и п о д х о д о в д в у х с т р а н , з а т е м п о и с к а п р и е м л е м ы х р е ш е н и й п о т е м и л и и н ы м в о п р о с а м » , — з а к л ю ч и л а п р е д с е д а т е л ь Совфеда.

Напомним, что встреча РФ и США прошла в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.