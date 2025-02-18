Матвиенко отреагировала на начало переговоров с США

Матвиенко назвала начало переговоров между РФ и США хорошим сигналом
Начало переговоров между Россией и США является хорошим сигналом, однако выводы делать преждевременно. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Она указала, что Москва и Вашингтон одинаково заинтересованы в восстановлении и выстраивании отношений между друг другом. Матвиенко уточнила, что речь идет не о сиюминутных контактах, а долговременной и серьезной стратегии улучшения двусторонних отношений, поскольку обе страны «много потеряли за эти три года».
«Начало переговоров — это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал... Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать, предстоит тяжелая, непростая, сложная работа: для начала, для выяснения позиций и подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам», — заключила председатель Совфеда.
Напомним, что встреча РФ и США прошла в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на ней представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник главы страны по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.