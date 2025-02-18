В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров между Россией и США
Отмена антироссийских санкций станет одной из тем будущих переговоров между Россией и США, заявил первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
«Уверен, что вопрос санкций станет темой будущих обсуждений, особенно с учётом того, что новая администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России», — указал сенатор в интервью РИА Новости.
Он добавил, что сегодняшняя встреча представителей обеих стран стала первым шагом к значимому диалогу между великими державами.
Шендерюк-Жидков также обратил внимание на то, что новое руководство США демонстрирует иной подход к переговорам, понимая как причины конфликта на Украине, так и многие аспекты противостояния Запада с Россией последних лет.
Ранее в Совфеде прокомментировали предложение ограничить доступ в Европу российским дипломатам.