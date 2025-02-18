В Совфеде назвали отмену санкций темой будущих переговоров между Россией и США

Отмена антироссийских санкций станет одной из тем будущих переговоров между Россией и США, заявил первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

« У в е р е н , ч т о в о п р о с с а н к ц и й с т а н е т т е м о й б у д у щ и х о б с у ж д е н и й , о с о б е н н о с у ч ё т о м т о г о , ч т о н о в а я администрация США понимает, что они наносят больше вреда Америке, чем России», — указал сенатор в интервью РИА Новости.

Он добавил, что сегодняшняя встреча представителей обеих стран стала первым шагом к значимому диалогу между великими державами.

Шендерюк-Жидков также обратил внимание на то, что новое руководство США демонстрирует иной подход к переговорам, понимая как причины конфликта на Украине, так и многие аспекты противостояния Запада с Россией последних лет.

Ранее в Совфеде прокомментировали предложение ограничить доступ в Европу российским дипломатам.