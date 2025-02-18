В США пообещали обсудить вопрос новых регионов на переговорах с Россией

Вопрос возможности сохранения за Россией новых регионов будет обсуждаться на дальнейших переговорах, заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Его слова передает ТАСС.

В США пообещали обсудить вопрос новых регионов на переговорах с Россией
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«Я думаю, это те вопросы, которые следует обсуждать. И это те вопросы, к которым мы приступим и будем выполнять сложную работу», сказал Уолц.

Он добавил, что вопросы о территориях и гарантиях безопасности являются фундаментальными принципами, которые будут лежать в основе дискуссии.

Ранее глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. При этом он указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближения позиций двух стран».

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