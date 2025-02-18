В США пообещали обсудить вопрос новых регионов на переговорах с Россией

Вопрос возможности сохранения за Россией новых регионов будет обсуждаться на дальнейших переговорах, заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Его слова передает ТАСС.

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« Я д у м а ю , э т о т е в о п р о с ы , к о т о р ы е с л е д у е т о б с у ж д а т ь . И э т о т е в о п р о с ы , к к о т о р ы м м ы п р и с т у п и м и б у д е м в ы п о л н я т ь с л о ж н у ю р а б о т у » , — с к а з а л У о л ц .

Он добавил, что вопросы о территориях и гарантиях безопасности являются фундаментальными принципами, которые будут лежать в основе дискуссии.

Ранее глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. При этом он указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближения позиций двух стран».