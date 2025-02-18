Макрон заявил о готовности провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью газете La Depeche.

Макрон подчеркнул, что готов вести диалог с российским коллегой.

« Р а з у м е е т с я , я в н о в ь б у д у г о в о р и т ь с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — заявил он свою позицию.

Макрон высказался об отправке французских войск на Украину

18 февраля Макрон созвал экстренное совещание лидеров Евросоюза для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Позже стало известно, что между лидерами ЕС вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну.