Сенатор прокомментировала переговоры России и США

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала переговоры России и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Алтабаева, главным итогом переговоров можно назвать сам факт прямого дипломатического контакта между Россией и США. Кроме того, сенатор также подчеркнула отказ Вашингтона от обвинительной риторики в адрес Москвы.

« Д и п л о м а т ы Р о с с и и и США приступили к обмену мнениями по вопросам восстановления двусторонних отношений, возможности налаживания переговорного процесса по Украине. По-моему, главный итог этого дня - это возвращение к прямым дипломатическим контактам, отход руководства США от оголтелой агрессивной, обвинительной риторики в отношении РФ», — заявила она.

Напомним, что переговоры между Россией и США состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.