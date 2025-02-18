Новак: атака ВСУ на КТК могла стать ответом Киева на переговоры США с Россией

Атака беспилотников ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могла стать ответом Украины на планы США по переговорам с Россией. Такое мнение выразил вице-премьер Александр Новак.

« А т а к а у к р а и н с к и х б е с п и л о т н и к о в — э т о т а к н а з ы в а е м ы й , п о с у т и д е л а , о т в е т н а т е о б с у ж д е н и я , к о т о р ы е с о с т о я л и с ь н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и , и , с к о р е е в с е г о , э т о т а к о й о т в е т Соединённым Штатам Америки со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — сказал он на совещании с членами правительства, на котором присутствовал президент Владимир Путин.

Глава государства попросил Новака доложить о состоянии нефтеперекачивающей станции.