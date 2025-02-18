Новак: атака ВСУ на КТК могла стать ответом Киева на переговоры США с Россией
Атака беспилотников ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могла стать ответом Украины на планы США по переговорам с Россией. Такое мнение выразил вице-премьер Александр Новак.
«Атака украинских беспилотников — это так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это такой ответ Соединённым Штатам Америки со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — сказал он на совещании с членами правительства, на котором присутствовал президент Владимир Путин.
Глава государства попросил Новака доложить о состоянии нефтеперекачивающей станции.