Борисова назначили спецпредставителем Путина по международному сотрудничеству в космосе

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе", - говорится в документе.

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Отдельным указом глава государства также освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

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