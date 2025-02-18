Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

" Н а з н а ч и т ь Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе", - говорится в документе.

Борисов покидает должность главы "Роскосмоса"

Отдельным указом глава государства также освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.