Борисова назначили спецпредставителем Путина по международному сотрудничеству в космосе
Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе", - говорится в документе.
Борисов покидает должность главы "Роскосмоса"
Отдельным указом глава государства также освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.