Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области
Президент России Владимир Путин во вторник, 18 февраля, заявил, что к моменту освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно подготовить программу восстановления пострадавших районов.
— Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время. С тем чтобы мы понимали, что мы должны делать по отдельным направлениям, после того как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности, — подчеркнул российский лидер в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи.
Он отметил, что в рамках этой программы нужно предусмотреть поддержку кабмина в восстановлении социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Также Путин поручил оказать поддержку пострадавшим представителям бизнеса, передает ТАСС.
Из-за ударов ВСУ в Курской области пострадали около 50 объектов культурного наследия, в том числе комплекс Белогорского Николаевского монастыря и усадьба помещика Иосифа Викторова — «Дворец для любимой» в Кореновском районе.