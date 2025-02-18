Путин поручил подготовить программу восстановления Курской области

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 февраля, заявил, что к моменту освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно подготовить программу восстановления пострадавших районов.

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— О с н о в н ы е х о т я б ы п а р а м е т р ы э т о й п р о г р а м м ы д о л ж н ы б ы т ь п о д г о т о в л е н ы в б л и ж а й ш е е в р е м я . С т е м ч т о б ы м ы п о н и м а л и , ч т о м ы д о л ж н ы д е л а т ь п о о т д е л ь н ы м н а п р а в л е н и я м , п о с л е т о г о к а к б у д у т с о з д а н ы н е о б х о д и м ы е у с л о в и я с т о ч к и з р е н и я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и , — п о д ч е р к н у л р о с с и й с к и й л и д е р в х о д е с о в е щ а н и я с ч л е н а м и п р а в и т е л ь с т в а п о в и д е о с в я з и .

Он отметил, что в рамках этой программы нужно предусмотреть поддержку кабмина в восстановлении социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Также Путин поручил оказать поддержку пострадавшим представителям бизнеса, передает ТАСС.

Из-за ударов ВСУ в Курской области пострадали около 50 объектов культурного наследия, в том числе комплекс Белогорского Николаевского монастыря и усадьба помещика Иосифа Викторова — «Дворец для любимой» в Кореновском районе.