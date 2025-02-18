Путин: надо поднимать затонувшие нефтетанкеры в Черном море

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.
"Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся. Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще", - указал Путин, заслушав доклад вице-премьера РФ Виталия Савельева по ситуации с ликвидацией последствий ЧП.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.