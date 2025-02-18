Путин: надо поднимать затонувшие нефтетанкеры в Черном море

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.

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" П р о ш у в а с м а к с и м а л ь н о б ы с т р о , к а ч е с т в е н н о , н о м а к с и м а л ь н о б ы с т р о в с е э т о д е л а т ь , н а д о , к о н е ч н о , у ж е р а б о т а т ь н а д п о д ъ е м о м . М ы с в а м и э т о у ж е о б с у ж д а л и , з а ч е м э т о б у д е т в с е л е ж а т ь , ж д а т ь , к а к м и н а з а м е д л е н н о г о д е й с т в и я , к о г д а т а м е щ е д ы р к и п о я в я т с я . Н а д о д у м а т ь , к а к п о д н я т ь в с е т о , ч т о н а д н е л е ж и т е щ е " , - у к а з а л Путин, заслушав доклад вице-премьера РФ Виталия Савельева по ситуации с ликвидацией последствий ЧП.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.