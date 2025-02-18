Ушаков рассказал, кого США назначили членом переговорной группы по Украине
США выделят специального человека для российско-американского трека, спецпосланник американского президента Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой. Об этом сообщил помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков, передает «Известия».
Он отметил, что Келлог войдет в состав переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине, но вести он будет «контакты с украинцами и европейцами».
«Для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа спецпредставителей», — добавил Ушаков, указав, что президент РФ Владимир Путин также назначит делегатов для контактов с Вашингтоном.
Кроме того он сообщил, что в Эр-Рияде российская сторона изложила принципиальные позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине, а США обозначили свой подход к этому вопросу. В результате Москва и Вашингтон договорились о создании спецгруппы, которая «плотно и фундаментально займется обсуждением всех нюансов данной проблемы», заключил Ушаков.