Ушаков рассказал, кого США назначили членом переговорной группы по Украине

США выделят специального человека для российско-американского трека, спецпосланник американского президента Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой. Об этом сообщил помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков, передает «Известия».

Он отметил, что Келлог войдет в состав переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине, но вести он будет «контакты с украинцами и европейцами».

« Д л я н а ш е г о р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о г о т р е к а б у д е т в ы д е л е н с п е ц и а л ь н ы й ч е л о в е к и л и г р у п п а с п е ц п р е д с т а в и т е л е й » , — д о б а в и л Ушаков, указав, что президент РФ Владимир Путин также назначит делегатов для контактов с Вашингтоном.

Кроме того он сообщил, что в Эр-Рияде российская сторона изложила принципиальные позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине, а США обозначили свой подход к этому вопросу. В результате Москва и Вашингтон договорились о создании спецгруппы, которая «плотно и фундаментально займется обсуждением всех нюансов данной проблемы», заключил Ушаков.