Ушаков рассказал, кого США назначили членом переговорной группы по Украине

США выделят специального человека для российско-американского трека, спецпосланник американского президента Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой. Об этом сообщил помощник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков, передает «Известия».

Ушаков рассказал, кого США назначили членом переговорной группы по Украине
© ТАСС

Он отметил, что Келлог войдет в состав переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине, но вести он будет «контакты с украинцами и европейцами».

«Для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа спецпредставителей», добавил Ушаков, указав, что президент РФ Владимир Путин также назначит делегатов для контактов с Вашингтоном.

Кроме того он сообщил, что в Эр-Рияде российская сторона изложила принципиальные позиции Москвы по урегулированию конфликта на Украине, а США обозначили свой подход к этому вопросу. В результате Москва и Вашингтон договорились о создании спецгруппы, которая «плотно и фундаментально займется обсуждением всех нюансов данной проблемы», заключил Ушаков.

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