Путин попросил Новака доложить о состоянии объекта КТК, подвергшегося атаке ВСУ

Российский лидер Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака доложить о состоянии нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая подверглась атаке украинских беспилотников.

«Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, два слова о том, что произошло на объектах КТК под Новороссийском. В каком состоянии сейчас там объекты?» — спросил президент на совещании с членами правительства.

Новак отметил, что в результате атаки повреждено энергетическое оборудование, газотурбинная установка. Из-за этого снизились объёмы перекачки энергоносителей.

« П р е д с т о и т б о л ь ш а я р а б о т а д а н н о г о о б ъ е к т а » , — д о б а в и л в и ц е - п р е м ь е р .

Станция подверглась атаке семи украинских беспилотников в понедельник, 17 февраля. По данным КТК, дроны были оснащены взрывчатыми веществами и металлическими поражающими элементами.

Объект получил серьёзные повреждения. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что атака украинских боевиков на КТК может спровоцировать рост цен на нефть.