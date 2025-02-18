В США оценили перспективы снятия санкций с Лаврова
Вопрос о возможной отмене санкций против министра иностранных дел России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры на высоком уровне Москвы и Вашингтона. Стороны обсудили вопросы дальнейшего воздействия, подходы к урегулированию украинского кризиса.
«Мы пока не на том уровне обсуждений [чтобы снимать санкции], но, безусловно, в будущем нам придется говорить на множество тем. Этот процесс даже не начался — сегодня было лишь достигнуто соглашение о начале диалога», — отметил Рубио.
Рубио: Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования
Ранее в Госдепе сообщили, что в ходе переговоров обсуждался механизм нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.