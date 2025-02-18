Вопрос о возможной отмене санкций против министра иностранных дел России Сергея Лаврова не поднимался на прошедших переговорах делегаций США и РФ в Эр-Рияде, рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры на высоком уровне Москвы и Вашингтона. Стороны обсудили вопросы дальнейшего воздействия, подходы к урегулированию украинского кризиса.

« М ы п о к а н е н а т о м у р о в н е о б с у ж д е н и й [ ч т о б ы с н и м а т ь с а н к ц и и ] , н о , б е з у с л о в н о , в б у д у щ е м н а м п р и д е т с я г о в о р и т ь н а м н о ж е с т в о т е м . Э т о т п р о ц е с с д а ж е н е н а ч а л с я — с е г о д н я б ы л о л и ш ь д о с т и г н у т о с о г л а ш е н и е о н а ч а л е д и а л о г а » , — о т м е т и л Р у б и о .

Рубио: Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования

Ранее в Госдепе сообщили, что в ходе переговоров обсуждался механизм нормализации работы дипмиссий и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.