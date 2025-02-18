Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства.

" М ы с в а м и о б с у ж д а л и . Ч т о э т о т а к о е ? Т а м в с е л е ж и т к а к м и н а з а м е д л е н н о г о д е й с т в и я . Ж д а т ь , к о г д а т а м д ы р к а п о я в и т с я ? Н а д о д у м а т ь н а д т е м , к а к п о д н я т ь э т о в с е , ч т о н а д н е л е ж и т " , – п о д ч е р к н у л о н .

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.

13 февраля Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компании "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть", которые являются судовладельцами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" соответственно. Танкеры обеих организаций подпали под нарушение технических регламентов.