Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Об этом глава государства сказал во время совещания с членами правительства.

"Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", подчеркнул он.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.

13 февраля Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал компании "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть", которые являются судовладельцами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" соответственно. Танкеры обеих организаций подпали под нарушение технических регламентов.

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