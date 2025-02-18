Глава МИД Канады высказалась о возвращении России в G7

Канадское правительство против возвращения России в «Большую семерку» (G7). Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Песков: «Большая Семерка» утратила релевантность

В ходе онлайн-брифинга она отметила, что обсуждала этот вопрос со своими европейскими коллегами.

« К о г д а р е ч ь з а ш л а о п р е д л о ж е н и и в е р н у т ь Р о с с и ю в с о с т а в G 7 , т о я с к а з а л а : « Н и з а ч т о ! » - п о д ч е р к н у л а Ж о л и .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы вернуть Россию в состав G7, сообщает RT.