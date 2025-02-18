Канада выступила против возвращения России в «Большую семерку»

Канадское правительство против возвращения России в «Большую семерку» (G7). Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Глава МИД Канады высказалась о возвращении России в G7
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В ходе онлайн-брифинга она отметила, что обсуждала этот вопрос со своими европейскими коллегами.

«Когда речь зашла о предложении вернуть Россию в состав G7, то я сказала: «Ни за что!» - подчеркнула Жоли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы вернуть Россию в состав G7, сообщает RT.

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