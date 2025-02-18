Глава МИД Канады высказалась о возвращении России в G7

Канада выступила против возвращения России в «Большую семерку»
Канадское правительство против возвращения России в «Большую семерку» (G7). Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Песков: «Большая Семерка» утратила релевантность
В ходе онлайн-брифинга она отметила, что обсуждала этот вопрос со своими европейскими коллегами.
«Когда речь зашла о предложении вернуть Россию в состав G7, то я сказала: «Ни за что!» - подчеркнула Жоли.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы вернуть Россию в состав G7, сообщает RT.