Лавров объяснил, когда произойдет встреча Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится тогда, когда договорятся сами лидеры. Об этом в комментарии телеканалу "Россия-1" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, когда состоится встреча российского и американского лидеров, глава российской делегации на переговорах в Эр-Рияде указал: "Когда договорятся президенты".

При этом, по словам Лаврова, обе группы, которые будут заниматься предстоящими переговорами Путина и Трампа, будут сформированы после итогового доклада президентам о сегодняшних переговорах делегаций РФ и США.