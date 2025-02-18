Ушаков: США выбрали Келлога представителем в переговорную группу с РФ по Украине
США выбрали спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.
"Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой. Для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей", - сказал в эфире "Россия 1".
Отметим, что ранее он заявлял, что президент РФ определит состав российской переговорной группы , когда в Вашингтоне назовут своих участников.