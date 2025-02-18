Ушаков: США выбрали Келлога представителем в переговорную группу с РФ по Украине

США выбрали спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.

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" К е л л о г б у д е т в е с т и к о н т а к т ы с Киевом и Европой. Для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей", - сказал в эфире "Россия 1".

Отметим, что ранее он заявлял, что президент РФ определит состав российской переговорной группы , когда в Вашингтоне назовут своих участников.