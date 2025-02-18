Глава РФПИ назвал переговоры России и США в Эр-Рияде огромным достижением
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
По словам Дмитриева, переговоры в Саудовской Аравии являются огромным достижением. При этом он также считает, что во время этой встречи стороны начали говорить в позитивном ключе. Впрочем, глава РФПИ подчеркнул, что впереди у Москвы и Вашингтона лежит «трудный путь» к взаимному соглашению.
«Это уже огромное достижение», — заявил он.
Ранее в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США. Со стороны России в разговоре приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также помощник российского президента Юрий Ушаков. Американская делегация состояла из помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.