Лавров раскрыл одно предложение делегации США по Украине

Американская делегация предложила ввести мораторий на атаки энергетических объектов на территории Украины, но российская сторона объяснила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает РИА Новости.

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« С е г о д н я н а ш и а м е р и к а н с к и е к о л л е г и с к а з а л и : м о ж е т б ы т ь н у ж н о к а к - т о в в е с т и к а к о й - т о м о р а т о р и й н а а т а к и н а э н е р г е т и ч е с к и е о б ъ е к т ы . М ы и м о б ъ я с н и л и , ч т о н и к о г д а н е п о д в е р г а л и о п а с н о с т и г р а ж д а н с к и е с и с т е м ы э н е р г о с н а б ж е н и я и ч т о н а ш и м и ц е л я м и б ы л и т о л ь к о т е о б ъ е к т ы , к о т о р ы е н а п р я м у ю о б с л у ж и в а ю т В о о р у ж е н н ы е с и л ы Украины (ВСУ)», — отметил дипломат.

Кроме того, Лавров во время переговоров напомнил американским представителям о том, что турецкими посредниками ставился вопрос о возобновлении «черноморской сделки», чтобы защитить энергетические объекты, но украинский лидер Владимир Зеленский «отказался от обсуждений этого вопроса».

Ранее Лавров заявил, что разговор российской делегации с представителями США в Саудовской Аравии был очень полезным, поскольку стороны слушали и слышали друг друга. При этом он указал на то, что достижение взаимопонимания Москвы и Вашингтона по ряду вопросов «не означает сближение позиций двух стран».