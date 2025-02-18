Лавров: США стали лучше понимать позицию РФ
Разговор с представителями США был очень полезным, американская сторона стала лучше понимать позицию России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Он назвал разговор «очень полезным», отметив, что стороны не «просто слушали, но и слышали друг друга».
«У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента РФ Владимира Путина подробно, на конкретных примерах изложили в очередной раз», — добавил Лавров.
По его словам, во время переговоров российская сторона ощутила полную готовность США к «движению вперед» и придерживается того же настроя. При этом глава МИД РФ отметил, что взаимопонимание Москвы и Вашингтона вовсе не означает сближения их позиций.