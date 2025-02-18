Разговор с представителями США был очень полезным, американская сторона стала лучше понимать позицию России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Он назвал разговор «очень полезным», отметив, что стороны не «просто слушали, но и слышали друг друга».

« У м е н я е с т ь о с н о в а н и я п о л а г а т ь , ч т о а м е р и к а н с к а я с т о р о н а с т а л а л у ч ш е п о н и м а т ь н а ш у п о з и ц и ю , к о т о р у ю м ы н а о с н о в е м н о г о к р а т н ы х в ы с т у п л е н и й п р е з и д е н т а Р Ф В л а д и м и р а П у т и н а п о д р о б н о , н а к о н к р е т н ы х п р и м е р а х и з л о ж и л и в о ч е р е д н о й р а з » , — д о б а в и л Л а в р о в .

По его словам, во время переговоров российская сторона ощутила полную готовность США к «движению вперед» и придерживается того же настроя. При этом глава МИД РФ отметил, что взаимопонимание Москвы и Вашингтона вовсе не означает сближения их позиций.