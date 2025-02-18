Раньше Украина пыталась втянуть НАТО в войну, сейчас этим занимаются отдельные страны, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

© Lenta.ru

Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на переброску в Донецкую народную республику (ДНР) польских наемников.

« К а к р а з к н а ч а л у п е р е г о в о р о в н е д р у ж е с т в е н н ы е с т р а н ы п ы т а ю т с я , г р у б о г о в о р я , н а м п о д г а д и т ь . Н а п р и м е р , о д и н и з р у к о в о д и т е л е й м и н и с т е р с т в а о б о р о н ы з а я в и л , ч т о с 1 8 д о 2 5 л е т д о б р о в о л ь ц ы г о т о в ы п о й т и н а ф р о н т , п е р е б р а с ы в а ю т п о л ь с к и е в о й с к а . Т о е с т ь о н и и м и т и р у ю т б у р н у ю д е я т е л ь н о с т ь д л я т о г о , ч т о б ы с о р в а т ь п е р е г о в о р ы в Эр-Рияде, втянуть все-таки НАТО в войну. Раньше Украина пыталась втянуть НАТО в войну, сейчас этим занимаются отдельные страны, которые особо агрессивно относятся к России», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что достаточно большая группа польских наемников переброшена Украиной к линии фронта на константиновском направлении в ДНР.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что за прошедшие три недели правоохранители привлекли к уголовной ответственности 26 иностранцев из 12 стран, воевавших на стороне Украины. Среди них были, в частности, выходцы из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции и Аргентины.