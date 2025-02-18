Лавров: США предлагали мораторий на атаки по энергообъектам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что представители США на двухсторонней встрече в Эр-Рияде предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины.

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Об этом сообщает РИА Новости.

« С е г о д н я н а ш и а м е р и к а н с к и е к о л л е г и г о в о р и л и : м о ж е т б ы т ь , к а к - т о в в е с т и к а к о й - т о м о р а т о р и й н а н а п а д е н и я н а э н е р г е т и ч е с к и е о б ъ е к т ы » , — с к а з а л о н .

По словам Лаврова, российскими целями на Украине «были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины».

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.