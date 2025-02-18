Лавров: некоторые страны ЕС говорят о территориальных претензиях к Украине
Разговоры о территориальных претензиях к Украине ведутся в некоторых странах Европейского союза, в частности в Румынии. Этот факт признал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США, отвечая на вопрос ТАСС.
"Разговоры такие ведутся, - отметил он. - И политики в Румынии совсем недавно об этом говорили".
Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства предпочел не увязывать наличие притязаний некоторых европейских государств на якобы исторически некогда принадлежавшие им территории Украины с желанием Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
"Не буду гадать", - коротко заметил Лавров по этому поводу.