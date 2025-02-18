Лавров: некоторые страны ЕС говорят о территориальных претензиях к Украине

Разговоры о территориальных претензиях к Украине ведутся в некоторых странах Европейского союза, в частности в Румынии. Этот факт признал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США, отвечая на вопрос ТАСС.

" Р а з г о в о р ы т а к и е в е д у т с я , - о т м е т и л о н . - И п о л и т и к и в Румынии совсем недавно об этом говорили".

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства предпочел не увязывать наличие притязаний некоторых европейских государств на якобы исторически некогда принадлежавшие им территории Украины с желанием Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта.