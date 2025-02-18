Лавров: США назвали «фейком» данные о трехступенчатом плане по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США назвали «фейком» информацию о том, что Москва и Вашингтон якобы приняли соглашение по Украине, состоящее из трех пунктов. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, глава МИД опроверг информацию о трехступенчатом плане по Украине в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде.
«Что касается вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов, я не видел этой информации, не видел этих сообщений. Я спросил сегодня у [госсекретаря Марко] Рубио, [помощника президента по нацбезопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — разъяснил Лавров.
Россия и США в Эр-Рияде предложили мирный план по Украине
Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич сообщила в соцсети X, что США и Россия якобы пришли к определенным договоренностям по Украине. Ее публикацию распространили российские и западные СМИ.