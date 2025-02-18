Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США назвали «фейком» информацию о том, что Москва и Вашингтон якобы приняли соглашение по Украине, состоящее из трех пунктов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава МИД опроверг информацию о трехступенчатом плане по Украине в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде.

« Ч т о к а с а е т с я в о п р о с а о т о м , ч т о к а к о й - т о п л а н и з т р е х п у н к т о в , я н е в и д е л э т о й и н ф о р м а ц и и , н е в и д е л э т и х с о о б щ е н и й . Я с п р о с и л с е г о д н я у [ г о с с е к р е т а р я М а р к о ] Р у б и о , [ п о м о щ н и к а п р е з и д е н т а п о н а ц б е з о п а с н о с т и М а й к а ] У о л т ц а , ч т о э т о о з н а ч а е т . О н и с к а з а л и , ч т о э т о ф е й к » , — р а з ъ я с н и л Л а в р о в .

Россия и США в Эр-Рияде предложили мирный план по Украине

Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич сообщила в соцсети X, что США и Россия якобы пришли к определенным договоренностям по Украине. Ее публикацию распространили российские и западные СМИ.