Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне

Россия и Соединенные Штаты Америки пришли к соглашению по восстановлению штата посольств в Москве и Вашингтоне.

Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне
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Об этом 18 февраля сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

«Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты»,  приводит его слова агентство Associated Press.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что главы внешнеполитических ведомств обоих государств Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах в столице Саудовской Аравии договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях Москвы и Вашингтона.

Она также сообщила, что Россия и США договорились создать переговорные группы по урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, глава Белого дома Дональд Трамп намерен завершить конфликт справедливо и не допустить его возобновления через два-три года.

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