Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне
Россия и Соединенные Штаты Америки пришли к соглашению по восстановлению штата посольств в Москве и Вашингтоне.
Об этом 18 февраля сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.
«Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты», — приводит его слова агентство Associated Press.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что главы внешнеполитических ведомств обоих государств Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах в столице Саудовской Аравии договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Она также сообщила, что Россия и США договорились создать переговорные группы по урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, глава Белого дома Дональд Трамп намерен завершить конфликт справедливо и не допустить его возобновления через два-три года.