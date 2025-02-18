Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне

Россия и Соединенные Штаты Америки пришли к соглашению по восстановлению штата посольств в Москве и Вашингтоне.

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Об этом 18 февраля сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

« Н а м п о т р е б у е т с я а к т и в н а я р а б о т а д и п л о м а т и ч е с к и х п р е д с т а в и т е л ь с т в , с п о с о б н ы х н о р м а л ь н о ф у н к ц и о н и р о в а т ь , ч т о б ы и м е т ь в о з м о ж н о с т ь п р о д о л ж а т ь э т и к о н т а к т ы » , — п р и в о д и т е г о с л о в а а г е н т с т в о A s s o c i a t e d P r e s s .

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что главы внешнеполитических ведомств обоих государств Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах в столице Саудовской Аравии договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях Москвы и Вашингтона.

Она также сообщила, что Россия и США договорились создать переговорные группы по урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, глава Белого дома Дональд Трамп намерен завершить конфликт справедливо и не допустить его возобновления через два-три года.