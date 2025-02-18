Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Эр-Рияде провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

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Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Детали разговора во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

«С.В.Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», - сказано в официальном заявлении министерства.

Напомним, сегодня днем в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Они продолжались около пяти часов. По их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», но пока трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

</p><p>Юрий Ушаков также сообщил, что Россия и США договорились уважать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы обе стороны.</p>