В Совфеде оценили переговоры Москвы и Вашингтона

Переговоры России и США могут стать началом диалога между странами.

Такое мнение выразил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, чьи слова приводит РИА Новости.

« Е с л и б ы у н а с с в а м и п е р е д г л а з а м и б ы л и т о г о в ы й д о к у м е н т э т о й в с т р е ч и , т о м ы м о г л и б ы б о л е е д е т а л ь н о к о м м е н т и р о в а т ь и т о г и . А т а к , я , н а с к о л ь к о п о н и м а ю , в с т р е ч а п р о ш л а у с п е ш н о . И э т о н е к о н е ц , а с к о р е е н а ч а л о д и а л о г а , к о т о р ы й б у д е т п р о д о л ж е н » , — с к а з а л о н .

Сенатор пояснил, что диалог между Москвой и Вашингтоном может быть продолжен в ближайшее время не только на высшем уровне, но и на уровне экспертов.