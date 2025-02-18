Россия и США в Эр-Рияде предложили мирный план по Украине

Россия и США предложили в Эр-Рияде трехступенчатый мирный план, рассказала в соцсетях репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, проект предусматривает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Журналист подчеркнула, что Москва и Вашингтон рассматривают условие проведения выборов на Украине как одно из ключевых для успешного процесса урегулирования.

Ранее сообщалось, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня.

В России оценили результаты переговоров с США

В составе российской делегации были глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США представляли помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.