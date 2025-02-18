Ушаков заявил, что Путин назначит переговорщиков от России по Украине

Решение о том, кто войдет в российскую команду переговорщиков по Украине, примет президент России Владимир Путин. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Сегодня в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась четыре с половиной часа. В состав российской делегации, помимо Юрия Ушакова, входили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

После встречи помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговорщики от России по Украине пока не утверждены.

«Президент сам решит, когда мы получим имена американских участников», - пояснил он, подчеркнув, что США еще не назначили своих представителей.

В ходе общения с журналистами по итогам встречи в Эр-Рияде Ушаков также отметил, что переговоры между сторонами прошли неплохо. Разговор был серьезным и затронул все вопросы, которые российская сторона хотела обсудить.

Говоря о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Ушаков заявил, что этот вопрос обсуждался. По его словам, стороны намерены «работать для того, чтобы создать условия для такой встречи».