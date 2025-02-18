Журналисты узнали, какую еду делили Лавров и Рубио на переговорах

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде участникам на ланче предложили морепродукты, рыбу и ягненка. Это следует из меню ланча, которое показали во время трансляции Первого канала.

Для участников переговоров было подготовлено несколько видов блюд. В качестве первого блюда предлагались морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основными блюдами были филе морского окуня с креветками и зелеными овощами, стейк рибай с овощами, а также ягненок с рисом.

Участникам также были предложены салат из авокадо, различные закуски и сэндвичи на выбор. Завершался обед десертами, включая чизкейк и ассорти из фруктов.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT. Украинской стороны на переговорах не было.