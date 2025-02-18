Слуцкий: решить все проблемы за один день в Эр-Рияде не получится

Решить все проблемы за один день в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде не получится. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, не нужно требовать от наших переговорщиков невозможного.

« З а о д и н д е н ь н е р е ш и ш ь т е з а с т а р е л ы е п р о т и в о р е ч и я , к о т о р ы е н а к о п и л и с ь з а н е с к о л ь к о л е т . М н о г и е и з н и х и с к у с с т в е н н ы е , с о з д а н н ы е и з в о з д у х а о к р у ж е н и е м Б а й д е н а и и м с а м и м » , - п о д ч е р к н у л д е п у т а т .

Парламентарий рассчитывает, что российская делегация вернется с высоким результатом. По словам Леонида Слуцкого, отношения между РФ и США уже сдвинулись с нуля и движутся медленно, но верно.

Напомним, сегодня в столице Саудовской Аравии прошла встреча представителей России и Соединенных Штатов. Переговорный процесс длился более четырех часов.