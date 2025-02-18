Захарова пошутила об атаковавших ее звонками американских журналистах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что журналисты американского канала CNN атаковали ее звонками.

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Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

« У м е н я п р о с т о р а з р ы в а е т с я т е л е ф о н о т к о р р е с п о н д е н т о в C N N . М о ж е т к т о - н и б у д ь и м с к а з а т ь , ч т о у н а с б р и ф и н г ? Я п о н и м а ю , ч т о о н и и с к л ю ч и т е л ь н ы е , н о н е д о т а к о й ж е с т е п е н и » , — з а я в и л а Захарова. Дипломат пошутила, что у нее уже «нагрелась трубка» от звонков.

Она также уточнила, что журналисты американского канала могут подключиться к ее брифингу.

Брифинг Захаровой совпал по времени с переговорами делегаций России и США, которые состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В Госдуме выразили мнение, что переговоры приведут к конструктивному результату, но не за один день.