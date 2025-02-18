Ушаков выступил по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде: главное

Переговоры представителей РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились. По их итогам помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с журналистами. Главное из его слов — в материале «Рамблера».

В эфире Первого канала Ушаков заявил, что переговоры между сторонами прошли неплохо. Разговор был серьезным и затронул все вопросы, которые российская сторона хотела обсудить.

« Д о г о в о р и л и с ь , ч т о б у д е м у ч и т ы в а т ь и н т е р е с ы д р у г д р у г а и в м е с т е с т е м п р о д в и г а т ь д в у с т о р о н н и е о т н о ш е н и я . В э т о м з а и н т е р е с о в а н ы и Москва, и Вашингтон», — сказал он.

Говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Ушаков отметил, что этот вопрос обсуждался. При этом он не смог сказать, когда именно подобный контакт может состояться — по оценке помощника главы государства, скорее всего, не на следующей неделе.

« Н у ж н а п л о т н а я р а б о т а д е л е г а ц и й д в у х с т р а н . М ы к э т о м у г о т о в ы , н о е щ е р а н о г о в о р и т ь о к о н к р е т н ы х д а т а х в с т р е ч л и д е р о в » , — с к а з а л Ушаков.

Он также рассказал, что стороны обсуждали украинский конфликт и заявили о планах сформировать отдельные команды переговорщиков по этому вопросу.

« А м е р и к а н ц ы д о л ж н ы н а з н а ч и т ь с в о и х п р е д с т а в и т е л е й , м ы н а з н а ч и м с в о и х , и п о т о м , н а в е р н о е , р а б о т а п о й д е т . Президент сам решит, когда получим имена американских участников», — заявил помощник российского лидера.

В состав российской делегации, помимо Ушакова, входили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Встреча продлилась 4,5 часа.