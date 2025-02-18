Ушаков выступил по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде: главное
Переговоры представителей РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились. По их итогам помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с журналистами. Главное из его слов — в материале «Рамблера».
В эфире Первого канала Ушаков заявил, что переговоры между сторонами прошли неплохо. Разговор был серьезным и затронул все вопросы, которые российская сторона хотела обсудить.
«Договорились, что будем учитывать интересы друг друга и вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон», — сказал он.
Говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Ушаков отметил, что этот вопрос обсуждался. При этом он не смог сказать, когда именно подобный контакт может состояться — по оценке помощника главы государства, скорее всего, не на следующей неделе.
«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретных датах встреч лидеров», — сказал Ушаков.
Он также рассказал, что стороны обсуждали украинский конфликт и заявили о планах сформировать отдельные команды переговорщиков по этому вопросу.
«Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет. Президент сам решит, когда получим имена американских участников», — заявил помощник российского лидера.
В состав российской делегации, помимо Ушакова, входили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Встреча продлилась 4,5 часа.