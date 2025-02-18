Ушаков выступил по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде: главное

Переговоры представителей РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились. По их итогам помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с журналистами. Главное из его слов — в материале «Рамблера».

В эфире Первого канала Ушаков заявил, что переговоры между сторонами прошли неплохо. Разговор был серьезным и затронул все вопросы, которые российская сторона хотела обсудить.

«Договорились, что будем учитывать интересы друг друга и вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон», — сказал он.

Говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Ушаков отметил, что этот вопрос обсуждался. При этом он не смог сказать, когда именно подобный контакт может состояться — по оценке помощника главы государства, скорее всего, не на следующей неделе.

«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретных датах встреч лидеров», сказал Ушаков.

Он также рассказал, что стороны обсуждали украинский конфликт и заявили о планах сформировать отдельные команды переговорщиков по этому вопросу.

«Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет. Президент сам решит, когда получим имена американских участников», — заявил помощник российского лидера.

В состав российской делегации, помимо Ушакова, входили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Встреча продлилась 4,5 часа.

Политика
Видео
Кирилл Дмитриев
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Сергей Лавров
Владимир Путин
МИД России
Российский фонд прямых инвестиций
Первый канал
Москва
Вашингтон
Россия
Эр-Рияд
Соединенные Штаты